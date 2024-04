Des accusations sévères pèsent sur Israël alors que l’ONG humanitaire World Central Kitchen dénonce une « attaque ciblée » ayant causé la mort de sept de ses membres à Gaza.

Depuis près de six mois, le conflit entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza a exacerbé la situation humanitaire déjà critique de la région. World Central Kitchen (WCK), basée aux États-Unis, s’est impliquée dans les opérations d’aide humanitaire en fournissant des repas essentiels aux habitants affamés de ce territoire assiégé et dévasté par la guerre.

Lundi dernier (25), l’ONG a été frappée par une tragédie lorsque sept de ses employés ont été tués dans une frappe attribuée aux Forces de Défense Israéliennes (FDI). «World Central Kitchen est dévastée», a déclaré Erin Gore, présidente de l’organisation, ajoutant que cette perte tragique est le résultat d’une «attaque ciblée des FDI».

Sur Twitter (X), l’ONG c’est fendu d’un message expliquant : «World Central Kitchen est dévastée de confirmer que sept membres de notre équipe ont été tués lors d’une frappe de l’armée israélienne à Gaza. Lisez notre déclaration complète sur la perte de nos membres d’équipe ici.»

World Central Kitchen is devastated to confirm seven members of our team have been killed in an IDF strike in Gaza. Read our full statement on the loss of our team members here: https://t.co/gsijamzfMU pic.twitter.com/PtQCxX5XrW

— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024