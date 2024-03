La rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens affirme qu’il « existe des motifs raisonnables » de croire qu’Israël a commis plusieurs « actes de génocide », dans un rapport publié lundi, évoquant aussi un « nettoyage ethnique ».

« La nature et l’ampleur écrasante de l’assaut israélien sur Gaza et les conditions de vie destructrices qu’il a causées révèlent une intention de détruire physiquement les Palestiniens en tant que groupe », indique Francesca Albanese.

La rapporteuse, mandatée par le Conseil des droits de l’Homme mais qui ne s’exprime pas au nom de l’organisation, doit présenter son rapport mardi devant cette enceinte onusienne à Genève.

Le rapport – intitulé « Anatomie d’un génocide » – conclut « qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le seuil indiquant que des actes de génocide » ont été commis « contre les Palestiniens à Gaza a été atteint ».

Dans ses conclusions, Mme Albanese liste trois actes de génocide : « meurtre de membres du groupe; atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; et soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ».

Il s’agit là de trois des cinq actes de génocide qui figurent dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

La représentation israélienne auprès des Nations unies à Genève a « totalement rejeté le rapport » et affirmé dans un communiqué qu’il fait partie « d’une campagne visant à saper l’établissement même de l’État juif ».

« La guerre d’Israël est contre le Hamas, pas contre les civils palestiniens », a-t-elle ajouté.

As the UNSC finally passed a resolution calling for a ceasefire in #Gaza, the UN special rapporteur @FranceskAlbs‘s sobering new report lands:

« There are reasonable grounds to believe that the threshold indicating Israel’s commission of #genocide is met. » pic.twitter.com/eX6sHq1990

— Rohan Talbot (@rohantalbot) March 25, 2024