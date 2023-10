Les dirigeants des pays du Golfe et d’Asie du Sud-Est ont condamné vendredi les attaques contre les civils dans la bande de Gaza et appelé à un cessez-le-feu permanent entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, lors d’un sommet tenu à Riyad.

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean), ont également appelé à la libération des otages aux mains du Hamas, au rétablissement des services de base et à l’acheminement de l’aide humanitaire aux civils de Gaza, dans un communiqué diffusé à l’issue du sommet.

« Nous sommes attristés par l’escalade de la violence dont Gaza est témoin aujourd’hui et dont le prix est payé par des civils innocents », a déclaré le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, à l’ouverture du sommet. « Nous rejetons avec force toute attaque ciblant des civils », a-t-il ajouté, souhaitant un arrêt des hostilités.

Secretary-General of ASEAN Dr Kao Kim Hourn attended the ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) Summit in Riyadh today. The summit noted the adoption of ASEAN-GCC Framework of Cooperation 2024-2028 and issued the ASEAN-GCC Joint Statement. pic.twitter.com/9dcx0OpmjI

