Le ministère de la Santé palestinien a annoncé que 8.306 gazaouis sont tombés en martyrs depuis le début des hostilités israéliennes en riposte au lancement par le Hamas de l’opération Déluge d’Al Aqsa.

Selon le ministère, 3.457 enfants et 2.136 femmes figurent parmi ces martyrs recensés depuis le 7 octobre, date de l’attaque sans précédent du Hamas en Israël qui a déclenché les hostilités. Plus de 21.000 personnes ont été blessées dans la même période dans ce territoire palestinien, d’après la même source.

De violents combats au sol opposent lundi, dans la bande de Gaza, des combattants du Hamas à l’armée israélienne, dont des chars ont mené une opération en lisière de Gaza-ville, au 24e jour du conflit déclenché par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien en Israël.

La bande de Gaza, bombardée sans répit par l’armée israélienne en représailles à cette attaque qui a vu aussi le Hamas prendre en otage plus de 230 personnes, est soumise depuis le 9 octobre à un « siège complet » qui prive ses 2,4 millions d’habitants d’eau, de nourriture et d’électricité, ce qui pourrait constituer « un crime » selon la Cour pénale internationale.

Ce conflit a déjà fait des milliers de morts, majoritairement des civils, et menace d’embraser toute la région.

Depuis vendredi, Israël a intensifié ses bombardements sur le territoire palestinien et ses soldats y opèrent également au sol. Dimanche, il a annoncé avoir augmenté le nombre de troupes et l’ampleur de ses opérations dans le but « d’anéantir » le Hamas, que l’Etat hébreu mais aussi les Etats-Unis et l’UE considèrent comme une organisation « terroriste ».