Trente-neuf prisonniers palestiniens, tous âgés de moins de 19 ans, ont été libérés de prison dimanche par les autorités israéliennes en échange de 13 otages israéliens relâchés plus tôt par le Hamas, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Des bus sont sortis de la prison israélienne d’Ofer, en Cisjordanie occupée, où les prisonniers avaient été transférés avant leur libération. Ces prisonniers sont ensuite arrivés à Beitunia. L’échange intervient dans le cadre d’un accord de trêve censé prendre fin lundi soir, après la libération de 50 otages contre 150 prisonniers. Cette trêve pourrait être prolongée.

Sous l’égide du Qatar, Israël et le Hamas ont conclu un accord pour une trêve de quatre jours renouvelables dans les combats et une libération d’otages en échange de celle de prisonniers palestiniens.

Egalement dimanche, de longs convois d’aide internationale ont continué à entrer depuis l’Egypte dans la bande de Gaza assiégée et dévastée, en vertu de l’accord de trêve obtenu grâce à la médiation américaine, qatarie et égyptienne et entré en vigueur au 49e jour de la guerre.

Parmi les otages libérés par le Hamas dimanche figure une fillette de quatre ans possédant la nationalité américaine, prénommée Abigail, s’est félicité le président américain Joe Biden.

Un Russo-Israélien, qui ne fait pas partie de l’accord d’échange et dont la libération a été négociée directement par Moscou, a aussi été relâché selon le Hamas « en réponse » au « soutien à la cause palestinienne » du président russe Vladimir Poutine.

Trois otages thaïlandais, eux aussi extérieurs à l’accord d’échange, ont également été libérés.

Ces libérations, annoncées par l’armée israélienne, portent à 58 le nombre total d’otages retenus à Gaza relâchés depuis vendredi, dont 18, en grande majorité des Thaïlandais, non concernés par l’accord.

« Jusqu’à la victoire »

Au total, 117 prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes ont été libérés en parallèle, dont 39 dimanche soir, selon un ratio d’un otage pour trois prisonniers déterminé par l’accord.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s’est rendu dimanche auprès des troupes dans la bande de Gaza, et a affirmé que l’offensive israélienne s’y poursuivrait « jusqu’à la victoire ».

« Nous faisons tout notre possible pour récupérer les personnes enlevées, et nous finirons par les récupérer toutes », a promis Netanyahu, premier chef de gouvernement israélien à se rendre à Gaza depuis le retrait unilatéral israélien du territoire palestinien en 2005.

L’armée a estimé à 240 le nombre total d’otages emmenés à Gaza le 7 octobre, lors de l’attaque sanglante menée par le Hamas en territoire israélien. Selon les autorités israéliennes, 1.200 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées dans cette attaque.

En représailles, Israël a promis d' »éliminer » le mouvement islamiste palestinien qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007 et classé organisation terroriste par les Etats-Unis, l’Union européenne et Israël.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la trêve vendredi, Israël a bombardé sans relâche depuis le 7 octobre le territoire palestinien où il a lancé une offensive terrestre le 27 octobre.

Selon le gouvernement du Hamas, 14.854 personnes, dont 6.150 âgées de moins de 18 ans, ont été tuées par les frappes israéliennes. Le porte-parole de la Défense civile de Gaza, Mahmoud Bassel, a estimé que 7.000 personnes étaient portées disparues.

La trêve a offert un répit aux Gazaouis, mais la situation humanitaire dans le territoire est « dangereuse » et les besoins « sans précédent », s’est alarmée dimanche l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

Joe Biden a dit dimanche espérer que la trêve de quatre jours qui doit prendre fin lundi puisse se poursuivre « au-delà de demain ».

Today, 13 more hostages – including a fellow American – were released by Hamas under a deal brokered and sustained through intensive U.S. diplomacy.

We continue to press that additional Americans be released.

And we will not stop working until every hostage is returned. pic.twitter.com/stRApNxMEE

— President Biden (@POTUS) November 26, 2023