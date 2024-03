Le patron de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé dimanche au Caire « Israël à lever les derniers obstacles à l’aide » pour la bande de Gaza, menacée de famine, exhortant une nouvelle fois Israël et le Hamas palestinien à un « cessez-le-feu immédiat ».

« Quand on regarde Gaza, on dirait presque que les quatre cavaliers de l’Apocalypse galopent au-dessus, semant la guerre, la famine, la conquête et la mort », a dit Guterres lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri.

« Le monde entier pense qu’il est plus que temps de faire taire les armes et de mettre en place un cessez-le-feu immédiat », a-t-il ajouté.

Plus tôt dimanche, il a rencontré le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, accompagné du patron de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini.

Cinq mois et demi d’une guerre dévastatrice ont plongé la bande de Gaza dans une situation humanitaire catastrophique.

La guerre a éclaté le 7 octobre après une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien qui a entraîné la mort d’au moins 1.160 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP à partir de sources officielles israéliennes.

D’après ces sources, environ 250 personnes ont été enlevées et 130 d’entre elles sont toujours otages à Gaza, dont 33 seraient mortes.

En représailles, Israël a juré d’anéantir le Hamas au pouvoir à Gaza depuis 2007. Son armée a lancé une offensive qui a fait 32.226 morts à Gaza, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du mouvement islamiste.

Horror & starvation stalk the people of Gaza.

Any further onslaught will make everything worse. Worse for Palestinian civilians, for the hostages, for all people of the region.

It’s more than time for an immediate humanitarian ceasefire & the immediate release of all hostages.

