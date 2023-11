Le ministère de la Santé palestinien a annoncé samedi que 15 personnes avaient été tuées dans le bombardement israélien d’une école de l’ONU accueillant des milliers de déplacés dans un camp de réfugiés du nord de la bande de Gaza.

L’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, l’Unrwa, a confirmé qu' »au moins une frappe » avait « visé la cour de l’école où des familles déplacées étaient installées sous des tentes, et une autre frappe à l’intérieur de l’école où des femmes préparaient du pain ».

Des enfants se trouvent parmi les morts, a précisé sa porte-parole Juliette Touma, dans cette école qui accueillait, à la mi-octobre, 16.000 déplacés.

I am horrified by the reported attack in Gaza on an ambulance convoy outside Al Shifa hospital.

Now, for nearly one month, civilians in Gaza, including children & women, have been besieged, denied aid, killed & bombed out of their homes.

This must stop.

— António Guterres (@antonioguterres) November 4, 2023