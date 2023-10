Le Maroc sera l’invité d’honneur de la 37ème édition du Salon Gourmets de Madrid, le plus grand événement dédié à la gastronomie et aux produits d’épicerie fine en Europe, qui aura lieu du 22 au 25 avril prochain, ont annoncé, lundi, les organisateurs.

Cet évènement mettra ainsi en lumière la gastronomie marocaine et offrira l’occasion de découvrir et déguster les produits de terroir et les plats typiques du Royaume, selon ‘’Grupo Gourmets’’, son principal initiateur.

Les cinq pavillons de la célèbre Foire de Madrid se transformeront, à cette occasion, en un ‘’espace de saveurs et d’arômes exotiques pour démontrer la riche culture gastronomique du Maroc, fruit de l’influence, tout au long de l’histoire, de divers pays d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient’’.

👏 ¡Confirmado! 👏 El 37 #SalonGourmets, que abrirá sus puertas del 22 al 25 de abril en @IFEMA, contará con el Reino de Marruecos como País de Honor. Os dejamos toda la información 👇 — Grupo Gourmets (@GrupoGourmets) October 12, 2023

Le pavillon marocain, qui sera mis en place par Morocco Foodex (établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations), occupera un espace de 300 m² et présentera, sous différentes formes, la tradition culinaire ancestrale du royaume aux plus de 100.000 visiteurs professionnels qui viennent chaque année des quatre coins du monde.

Marruecos será el ‘País de Honor’ en el 37 Salón Gourmets@GrupoGourmets https://t.co/bXfgVwraUS — eurocarne (@eurocarne) October 16, 2023

Le Salon Gourmets est considéré comme le plus grand événement européen consacré exclusivement aux produits d’épicerie fine et l’une des plus grandes vitrines au monde pour les aliments.

Adressé exclusivement aux professionnels nationaux et internationaux de l’hôtellerie, de la restauration, de la distribution d’aliments et de boissons, des services traiteurs et du commerce spécialisé, cet évènement avait accueilli lors de sa dernière édition, la « meilleure de son histoire », 116.257 visiteurs et 2.014 exposants.

En 2023, le salon a présenté 55.000 produits et 1.500 nouveautés et proposé 1.200 activités pour un volume d’affaires estimé à 200 millions d’euros.