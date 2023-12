La Mauritanie et le Tchad ont ouvert la voie à une dissolution de l’alliance G5 Sahel créée en 2014 pour faire face au jihadisme et aux autres défis de la sous-région, après le retrait des trois autres membres, Mali, Burkina Faso et Niger.

La Mauritanie et le Tchad « prennent acte et respectent la décision souveraine » de retrait du Burkina Faso et du Niger après l’annonce antérieure de celui du Mali, disent les deux pays.

Ils « (mettront) en œuvre toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions de la Convention portant création du G5 Sahel notamment en son article 20 », disent-ils dans un communiqué publié mercredi matin par l’Agence mauritanienne d’information, et également transmis à l’AFP par le gouvernement tchadien.

L’article 20 de la Convention dit que « le G5 Sahel peut être dissous à la demande d’au moins trois Etats membres ».