Le château de Versailles était de nouveau en cours d’évacuation mardi en début d’après-midi après une alerte à la bombe et va rester fermé toute la journée, a appris l’AFP de source proche du dossier et auprès de l’établissement public français.

« Pour des raisons de sécurité, le château de Versailles évacue les visiteurs et ferme ses portes ce jour », a annoncé l’établissement sur son compte X (anciennement Twitter).

Le château avait déjà été évacué samedi après-midi après une alerte à la bombe passée par un message anonyme posté sur le site moncommissariat.fr, alors que la France vit dans la crainte d’attentats.

🌍 Dear visitors,

For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and closing its doors today Tuesday October 17. Thank you for your understanding pic.twitter.com/tDBghI4Uhk

— Château de Versailles (@CVersailles) October 17, 2023