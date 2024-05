Interpol a annoncé mercredi avoir diffusé une notice rouge pour localiser le délinquant multirécidiviste Mohamed Amra qui s’est évadé lors de l’attaque mortelle du fourgon le transportant, la veille dans le nord-ouest de la France.

« Une notice rouge a été émise à la demande des autorités françaises qui recherchent le prisonnier évadé Mohamed Amar, alias +La Mouche+ », a indiqué sur le réseau social X l’organisation internationale de coopération policière basée à Lyon (centre-est de la France).

Les notices rouges permettent de transmettre au réseau des avis de recherche internationaux émis par la justice d’un pays à l’encontre de suspects désignés sous le terme de « Wanted persons » (Personnes recherchées) dans le but de faciliter leur interpellation.

Le fugitif, Mohamed Amra, 30 ans, s’est évadé lors d’une attaque à l’arme lourde contre un fourgon pénitentiaire visant à le libérer, mardi au péage d’Incarville (Eure).

🚨 WANTED

A Red Notice has been issued at the request of 🇫🇷 French authorities for escaped prisoner Mohamed AMRA, alias ‘The Fly’.

View the INTERPOL #RedNotice here: https://t.co/KnY5x3alSD pic.twitter.com/RKv86QyTp7

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 15, 2024