Forbes Advisor a récemment dévoilé le classement mondial des destinations les plus et les moins sûres pour voyager cette année. Quelle place occupe Casablanca?

La plateforme Forbes Advisor a comparé 60 villes dans le monde selon des indicateurs clés, pour établir un classement des plus et des moins sûres à travers le monde. Ces indicateurs sont liés aux taux de criminalité, aux dangers sanitaires, aux possibilités de catastrophes naturelles ou encore à la cybersécurité.

Les auteurs de l’étude ont également pris en compte les critiques des touristes relatives à la sécurité pour les voyageurs, notamment les femmes, les voyageurs solitaires ou encore les personnes LGBT+.

Forbes Advisor a classé les villes sur une échelle de 0 à 100 (100 représentant le risque le plus élevé pour les voyageurs). Casablanca se classe ainsi comme la plus sûre (ou la moins risquée) des villes africaines de l’étude, avec un score de 75,53 sur 100 points. La capitale économique devance Le Caire en Égypte (83,44/100), Lagos au Nigeria (91.54/100) et Johannesburg en Afrique du Sud .

A l’échelle mondiale, la destination la plus sûre est Singapour avec un score de 0 sur 100 points, suivie de Tokyo au Japon (avec 10,72/100) et Toronto au Canada (13,60/100). Quant aux trois destinations les moins sûres pour les touristes, il s’agit de Caracas au Venezuela (100/100), suivie par Karachi au Pakistan (93,12/100) et Yangon au Myanmar (91,67/100).