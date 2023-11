Shaqueel Van Persie, fils de l’ancien footballeur néerlandais Robin Van Persie, affole la toile depuis quelques jours. La raison? Le jeune attaquant de Feyenoord s’est abonné à la page officielle de l’EN.

C’est une nouvelle qui a fait plaisir à plus d’un. Sur les réseaux sociaux, l’on spécule d’ores et déjà sur une éventuelle convocation de Shaqueel Van Persie avec les Lionceaux de l’Atlas. Fils de Robin et de la Marocaine Bouchra Van Persie, le jeune joueur est éligible pour jouer pour les Pays-Bas, mais aussi pour le Maroc.

🚨 Shaqueel van Persie 🇲🇦 has just followed the Morocco national team on Instagram, the player will represent Morocco if he receives a call-up. Robin van Persie’s son not included in Netherlands U17 list 🇳🇱❌ pic.twitter.com/PXmrayyHJq

— United dEvils (@Utd_Devils1878) November 15, 2023