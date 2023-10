La sélection marocaine féminine U17 de football a pris le meilleur sur son homologue sud-africaine par 2 buts à 0, en match amical disputé lundi au complexe Mohammed VI de football à Salé.

Les buts de l’équipe nationale ont été marqués par Lina Mokhtar (45è+2) et Maisan Layachi (90è+4).

Les deux sélections s’était affrontées vendredi dernier lors d’une première confrontation amicale. Le match s’était soldé sur un score de parité (1-1).

نهاية المقابلة الودية الثانية بفوز منتخبنا الوطني النسوي لأقل من 17 سنة أمام منتخب جنوب افريقيا

🏁Full time !! 🇲🇦2-0🇿🇦

Second friendly game ended with a win for our U17 Women’s National Team against South Africa 👏🏻#DimaMaghrib #OneGameOneFamily pic.twitter.com/hTVOT5sMVa

