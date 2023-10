La sélection nationale féminine U17 de football disputera deux matchs amicaux face à son homologue sud-africaine, les 27 et 30 octobre, respectivement, au complexe Mohammed VI de football à Salé et au stade Père Jégo de Casablanca, indique la Fédération Royale Marocaine de Football.

Ces deux rencontres s’inscrivent dans le stage de préparation de la sélection marocaine qui se tiendra (22-30 octobre) au complexe Mohammed VI de football en prévision des prochaines échéances.

لائحة المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة المستدعاة للمقابلتين الوديتين أمام منتخب جنوب إفريقيا

Squad list of our U17 Women’s National Team called up for the two friendly games against South Africa#DimaMaghrib 🇲🇦 #OneGameOneFamily pic.twitter.com/qPk209DSAI

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 20, 2023