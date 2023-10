L’équipe nationale du Maroc U17 a battu son homologue de la Corée du Sud par 3 buts à 2, en match amical de football, mercredi à Marbella, en Espagne.

Les buts de la sélection marocaine ont été inscrits par Omrane Nazih (7e), Mohamed Hamouni (56e) et Mehdi Agoumi (63e).

نهاية المقابلة الودية بفوز منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة أمام منتخب كوريا الجنوبية

🏁 Full time !! 🇲🇦 3-2 🇰🇷

The friendly game ended with a win for our U17 National Team against South Korea#DimaMaghrib pic.twitter.com/Ua3iUCumDH

