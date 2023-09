Le gouvernement va déduire un mois de salaire de ses ministres et trois jours des fonctionnaires pour venir en aide aux victimes du Séisme, annonce un communiqué de la Chefferie du gouvernement.

Dans le cadre de l’effort de solidarité nationale, et sur la base du chapitre 40 de la Constitution, qui stipule que chacun doit supporter solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités nationales et des catastrophes naturelles qui frappent le pays, le gouvernement a décidé de faire don au Fonds spécial séisme d’un mois de salaire des ministres et ministres délégués, des hauts-commissaires, des délégués généraux et des délégués ministériels (un salaire mensuel prélevé sur le salaire net de l’impôt sur le revenu et des retenues liées à la retraite et à l’entraide).

Le gouvernement a également décidé de déduire trois jours ouvrables de salaire pour les employés et agents de l’État, des collectivités territoriales et des employés des établissements et entreprises publics, classés à la neuvième échelle et au-dessus, ou leur équivalent, pour soutenir les victimes du tremblement de terre d’Al Haouz, précise le gouvernement dans un communiqué.