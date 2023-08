L’inquiétude monte en Angleterre avant la finale de la Coupe du monde féminine de football, dimanche en fin de matinée, mais pas vraiment sur le résultat: de nombreux pubs n’ont pas le droit d’ouvrir si tôt et encore moins de servir de l’alcool.

C’est la première fois que les « Lionesses », l’équipe d’Angleterre, atteignent la finale de la Coupe du monde. Les Anglais n’étaient pas arrivés si loin dans la compétition depuis 1966, quand les hommes avaient été titrés à domicile face à l’Allemagne de l’Ouest. L’occasion parfaite donc pour se retrouver au pub, avec de préférence une bière à la main.

Mais le match qui opposera l’Angleterre à l’Espagne se déroulera à Sydney et, en raison du décalage horaire, il sera 11h00 au Royaume-Uni (10h00 GMT) quand le coup d’envoi sera donné.

Who will take home the trophy?

The #FIFAWWC Final is set! 🇪🇸🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Or le dimanche matin, jusqu’à 11h00 ou même midi, de nombreux pubs ne sont pas autorisés à ouvrir ou à servir des pintes.

Le débat fait donc rage.

La British Beer and Pub Association a appelé à autoriser une ouverture exceptionnelle à 10h00.

⚽️Pubs will roar for the @Lionesses on Sunday in England’s first World Cup final in 60 years

❌But regulation means beer can’t be served until 11am currently. We’re calling on Government to allow serving at 10

🍻Where there’s a will, there can be a wayhttps://t.co/WIvFWT8MnP pic.twitter.com/u04Ck7OMmc

— British Beer & Pub Association (@beerandpub) August 17, 2023