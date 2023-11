À deux jours seulement de la finale tant attendue de l’African Football League, Adil Ramzi, coach du Wydad de Casablanca a tenu une conférence de presse en Afrique du Sud où il a réitéré la détermination de ses poulains à conquérir ce sacre.

Après un match aller à Casablanca, dans le cadre de la finale de la première édition de l’African Football League, face au Mamelodi Sundowns (2-1 pour le WAC), le club casablancais se trouve actuellement en Afrique du Sud.

Ainsi, ce vendredi, Adil Ramzi a tenu une conférence de presse à Pretoria où il a évoqué de nombreux points. Selon lui, les joueurs sont motivés comme jamais pour ramener la coupe à “la maison”. L’objectif ultime de Ramzi et de ses joueurs “est de porter les couleurs du Royaume au plus haut niveau du football africain et de remporter ce titre au grand bonheur des Marocains”.

“C’est un grand match qui nous attend face au Mamelodi Sundowns. à Casablanca, nous avons réalisé un bon score (2-1). Connaissant l’adversaire, rien n’est joué, c’est du 50-50, mais nous sommes prêts et déterminés pour ce match”, explique l’entraîneur des Rouges.

Adil Ramzi, qui a pris les rênes du Wydad en début de saison, a d’ores et déjà accompli de bons résultats. L’entraineur et ses protégés se sont hissés au sommet du football africain avec notamment cette participation à la finale de l’AFL.

Vidéo. African Football League: le Wydad bat Sundowns (2-1) en finale aller

“Je suis arrivée au Wydad cette année en début de saison mais j’ai quand même eu pas mal de temps pour m’adapter. Personnellement, je ne m’attendais pas à évoluer aussi rapidement que ce soit en Botola Pro ou en AFL. Ceci revient également aux joueurs du Wydad d’ailleurs, à mon avis, mes joueurs méritent amplement de remporter ce titre”, indique-t-il.

Par ailleurs, Ramzi devra faire sans son capitaine. Yahya Jabrane est suspendu de la compétition pour cause de cumul de cartons. « C’est vrai que notre capitaine est très important pour l’équipe, mais j’ai confiance dans ce groupe. L’individualité des joueurs peut faire la différence dans certains cas, mais je crois plus dans le collectif, l’équipe reste plus importante qu’un joueur, c’est pour cela que Jabrane est présent avec nous ici à Pretoria« , conclut il.

African Football League: le Wydad reçoit les Sundowns dimanche à Casablanca

Avec la règle du but à l’extérieur toujours d’actualité en Afrique, le Wydad pourrait se contenter d’un but seulement pour soulever la coupe, à condition que les joueurs du Mamelodi Sundowns n’en marquent aucun. Cependant, le club Sud-Africain a annoncé l’entrée gratuite à ses supporters chose qui pourrait jouer en sa faveur. Les poulains de Ramzi devront donc rester sereins ce dimanche.