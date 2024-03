Le Département d’Etat américain a donné son accord pour la vente de missiles Javelin au au gouvernement marocain et d’équipements annexes pour un coût estimé à 260 millions de dollars, annonce le Pentagone dans un communiqué.

Pour le commandement militaire des armées US, cet accord vise à «améliorer la capacité de défense à long terme du Maroc pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et pour répondre à ses besoins de défense nationale».

Cet accord «soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN qui continue d’être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord», affirme le Pentagone, soulignant que «le Maroc n’aura aucune difficulté à intégrer ces équipements dans ses forces armées».

L’Agence de coopération en matière de sécurité et de défense a délivré mardi la certification requise informant le Congrès de cette éventuelle vente faisant suite à la demande du gouvernement du Maroc d’achat de six cent douze (612) missiles Javelin FGM-148F (dont douze (12) missiles volants) et de deux cents (200) unités de lancement de commande légères Javelin (LWCLU).

En plus des lanceurs optiques (les supports) réutilisable, le lot comprend également des tours de simulation de missiles ; Équipement de soutien au javelot ; outils à main et outils de mesure; livres et publications; équipements électriques et de distribution ; composants et équipements de support ; support du cycle de vie et autre assistance technique ; formation de tireur; formation d’officier chargé des munitions; Intégration du système et paiement (SICO); formation à la maintenance; Munitions tactiques d’aviation et terrestres (TAGM); et d’autres éléments connexes de logistique et de soutien au programme, apprend-on de même source.

Le FGM-148 Javelin, déployé depuis 1996, a montré son efficacité contre les chars russes pendant la guerre en Ukraine.

Les tirs du FGM-148 Javelin, doté d’un verrouillage de la cible avant la mise à feu et un autoguidage infrarouge, sont très concluants, avec des effets extrêmement dévastateurs.

Bien qu’il représente l’inconvénient d’être très lourd et imposant, ce lance-missiles antichar portable de type « tire et oublie » ( fire and forget ), a bien d’autres avantages.

Outre sa capacité à transpercer n’importe quel blindage, son guidage thermique peut s’utiliser de jour comme de nuit, sans que le système ne confonde une source de chaleur autre et sa cible.

Certes, l’acquisition de cet équipement et de ce soutien «ne modifiera pas l’équilibre militaire fondamental de la région –comme l’a signalé le Pentagone dans son communiqué–, mais en compagnie des autres acquisitions notamment la dernière version en date de l’Apache AH64E (24 hélicoptères d’attaque AH-64E Apache de l’avionneur américain Boeing) et les systèmes d’artillerie à haute mobilité HIMARS, les Forces armées royales (FAR) sont en train de fortifier l’armée de terre avec des avantages de taille.