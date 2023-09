Les éléments de la brigade régionale de la police judiciaire de Fès, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, ont interpellé, lundi dans l’après-midi, quatre repris de justice pour liens présumés avec une bande criminelle impliquée dans le détournement d’aides humanitaires en nature destinées aux victimes du séisme d’Al Haouz.

Les services de la préfecture de police de Fès avaient ouvert vendredi une enquête, après le signalement du vol visant un lot de dons en nature destinés aux sinistrés alors qu’il était entreposé dans un camion, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Les auteurs avaient volé des couvertures et des vêtements.

فاس..توقيف أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في سرقة مساعدات عينية موجهة لضحايا الزلزال.

عملية باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/ObTm9KMkdK — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 18, 2023

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis l’identification des mis en cause et l’arrestation de quatre d’entre eux, âgés de 30 à 45 ans avec des casiers longs comme le bras. Ils étaient condamnés dans le passé pour crimes d’atteinte aux personnes et aux biens. Les perquisitions ont permis de récupérer l’ensemble des objets volés.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du Parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et interpeller les autres personnes impliquées dans cette activité criminelle.