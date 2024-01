Donald Trump espère sceller dès mardi la course à l’investiture de la primaire républicaine dans le New Hampshire, où sa rivale Nikki Haley représente le dernier obstacle sur sa route après le retrait du gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

Ce dernier a annoncé dimanche jeter l’éponge et se rallier au milliardaire en vue de la présidentielle de novembre. « Il est clair selon moi que la majorité des électeurs républicains de la primaire veulent donner une autre chance à Donald Trump », a-t-il expliqué sur X.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud joue son va-tout dans le New Hampshire, vu comme sa meilleure chance après une décevante troisième place dans l’Iowa, où Donald Trump a remporté haut la main les caucus il y a une semaine.

