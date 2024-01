Au moins 50 personnes sont mortes cette semaine en raison des fortes intempéries hivernales qui frappent les Etats-Unis, ont annoncé vendredi les autorités et les médias locaux.

Les températures glaciales, les chutes de neige et le verglas rendent les routes particulièrement dangereuses, perturbent le transport aérien, provoquent la fermeture d’écoles et laissent des milliers de foyers sans énergie.

There are a variety of weather headlines up across the panhandle this evening as we start to transition out of outflow conditions and into having a new storm coming up from the south for later this weekend. Overall a somewhat busy end to the week. #akwx pic.twitter.com/9CmZiMVnQh

— NWS Juneau (@NWSJuneau) January 20, 2024