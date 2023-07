La moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des établissements et entreprises publics (EEP) s’est établie à 38,4 jours au titre des six premiers mois de l’année 2023, selon la Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP) relevant du ministère de l’Economie et des finances.

« Le ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a publié, le 28 juillet 2023, les délais de paiement déclarés par les Établissements et Entreprises Publics concernant le mois de juin 2023 et ce, au niveau de la rubrique de l’Observatoire des Délais de Paiement sur le portail dudit ministère », indique la DEPP dans un avis.

A fin mars dernier, la moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des EEP a été de 36,9 jours. Cette publication à caractère s’inscrit dans le cadre de la démarche progressive adoptée par le ministère depuis la première publication effectuée le 31 octobre 2019.

Le ministère des finances insiste sur l’importance de se conformer à la loi sur les délais de paiement et de prendre les mesures nécessaires pour éviter les sanctions. Le département a toujours conseillé aux établissements publics de s’acquitter de leurs dettes envers les entreprises, en particulier celles qui rencontrent des difficultés financières.