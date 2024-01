Sous pression depuis plusieurs semaines, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez a annoncé samedi, après la déroute de son équipe battue à domicile 5-3 par Villarreal, qu’il quitterait le club catalan à la fin de la saison.

« Le 30 juin, je quitterai le club, c’est une décision que j’ai prise avec le président, avec le staff », a déclaré l’ancien milieu de terrain en conférence de presse, alors qu’il avait prolongé son contrat jusqu’en 2025.

Xavi Hernández: « I want to announce that on June 30 I will no longer continue as the coach at Barça. I think the situation needs to change course, and as a culer, I cannot allow the current situation. » pic.twitter.com/VSEfG2zRNt

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2024