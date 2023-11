L’indépendantiste catalan Carles Puigdemont est visé par une nouvelle enquête, relative aux troubles ayant suivi la condamnation à la prison de dirigeants séparatistes pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017, a annoncé lundi la justice espagnole.

Cette annonce intervient alors que le Premier ministre espagnol sortant, Pedro Sánchez, négocie avec le parti de M. Puigdemont une loi d’amnistie pour les indépendantistes poursuivis par la justice espagnole, en échange de son soutien indispensable à sa reconduction au pouvoir.

Dans un communiqué, le tribunal madrilène de l’Audience nationale a annoncé que l’ancien président du gouvernement régional catalan était visé « par l’enquête sur les agissements de la plateforme Tsunami Democràtic », tout comme dix autres membres de la mouvance séparatiste catalane.

Les délits reprochés à Puigdemont – qui, selon le magistrat en charge de l’affaire, avait un rôle de « direction » au sein de cette plateforme – « pourraient être qualifiés, de façon préliminaire, de terrorisme« , a poursuivi le tribunal.

En octobre 2019, des milliers de militants avaient fait le blocus de l’aéroport de Barcelone à l’appel de la mystérieuse organisation « Tsunami démocratique » afin de protester contre la condamnation de dirigeants indépendantistes à la prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017.

Cette organisation avait également été à l’origine, entre autres, de coupures de routes en Catalogne dans un contexte de fortes tensions marqué par des scènes de guérilla urbaine à Barcelone.

Selon l’Audience nationale, le but de cette plateforme était notamment de « déstabiliser l’Etat économiquement et politiquement et de porter atteinte gravement à l’ordre public à travers une mobilisation sociale massive ».

Puigdemont est déjà poursuivi en Espagne pour son rôle dans la tentative de sécession, dont il a été la principale figure. Afin d’échapper à ces poursuites, il est parti en Belgique il y a six ans et n’est jamais revenu en Espagne depuis.

Il a depuis été élu eurodéputé. Le magistrat devra donc demander le feu vert du Parlement européen pour l’auditionner.

“¡A por ellos!”, per no perdre el costum. És el cop d’Estat permanent que tant els agrada de reviure, sigui amb sabres o sigui amb togues. Mentre no tanquin la porta que va obrir el rei amb el discurs del 3 d’octubre, sempre se sentirà pudor de claveguera. https://t.co/StZy1SXXoj — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 6, 2023

Dans un message publié sur X, anciennement Twitter, Puigdemont a dénoncé un « Coup d’Etat permanent » de la justice que les séparatistes accusent d’être le bras de la « répression » du mouvement indépendantiste par Madrid.

Vendredi, l’Audience nationale avait annoncé que douze membres d’un groupe radical d’indépendantistes catalans appelé Comités de Défense de la République (CDR) allaient être jugés pour terrorisme pour avoir planifié des actions violentes en 2019.