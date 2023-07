Qui n’a jamais rêvé de vivre en bord de mer pour se réveiller au bruit des vagues ou apprécier le soleil couchant à seulement 2 minutes de chez soi ? Réservé jusque-là aux Darbistes, ce privilège est désormais accessible aux résidents de La Cité des Arts.

La Cité des Arts se dresse à proximité de la Corniche casablancaise et s’ouvre sur les avenues Tan-Tan, Mehdi Ben Barka et Mohamed Sijilmasi. Un emplacement de choix proche des commodités de la ville et offrant une accessibilité à l’océan et à la lisière du Triangle d’Or, la Cité des Arts offre une qualité de vie indéniable au sein d’un projet prometteur doté d’avantages évolutifs.



DÉCOUVREZ LE PROJET





Les dernières opportunités d’appartements composés de deux chambres et salon sont disponibles à partir de 1,6 MDH. Idéal pour des primo accédant comme les jeunes couples qui verront là une opportunité de devenir propriétaires ou bien pour des investisseurs à la recherche d’un rendement locatif.

Autres avantages de cette résidence : la sécurité et les commodités très pratiques. Les enfants peuvent évoluer en toute sécurité. Un emplacement favorable pour l’épanouissement de toute la famille et des enfants grâce à un grand choix d’établissements scolaires de qualité dans le quartier. Côté pratique toujours, on retrouve une multitude de commerces de proximité pour faire ses courses au quotidien (épiceries, mini-market, pharmacies…), pour les sorties, des restaurants et cafés de prestige sont tout proches, et pour le grand air, un accès rapide à la mer.

Et ce n’est pas tout ! La Cité des Arts Casablanca offrira dans les mois à venir un shopping center à ciel ouvert intégré grâce à ses locaux commerciaux. Les résidents se verront offrir la proximité d’une multitude d’enseignes au cœur du projet.



Adresse : Avenue TanTan, Casablanca

Accès via les Avenues Mehdi Ben Barka, Tan Tan et Mohamed Sijilmassi

Contact : 05 29 04 00 40

Plus d’infos sur www.immolys.ma