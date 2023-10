Alpine, la marque sportive de Renault Group, sera enfin commercialisée au Maroc à partir du 19 octobre à travers deux points de ventes à Casablanca (M-Automotiv Bandoeng) et à Marrakech (NCRA).

Trois modèles de la gamme A110 seront à découvrir dans ces showrooms : l’A110 originelle, la nouvelle A110 GT, Le Grand Tourisme, et la nouvelle sportive A110 S.

Ces trois versions possèdent chacune leur propre identité et offrent à leur manière, trois expériences de conduite différentes. L’Alpine A110 est la porte d’entrée dans l’univers Alpine. Dans la lignée de la mythique berlinette, cette version est l’expression pure des sensations Alpine. Elle joue sur la route et ses courbes avec une étonnante agilité. L’Alpine A110 GT est le coupé sportif Grand Tourisme de la gamme. Combinaison idéale entre élégance et performance, c’est la voiture de sport des trajets du quotidien comme des voyages au long cours. Enfin, l’Alpine A110 S met l’accent sur la performance. Son châssis “Sport” valorise pleinement le potentiel de son moteur de 300 chevaux. Redoutablement efficace, l’A110 S est un concentré d’émotions.

Fidèles aux principes de légèreté et d’agilité de la marque, elles sont motorisées par un 4 cylindres 1.8 turbo couplé à une boîte automatique 7 rapports Getrag à double embrayage humide.

Née en1955 à partir d’une 4 chevaux, l’Alpine renaît en 2016 avec la commercialisation de l’A110 berlinette. Avec son design iconique, l’A110 est surtout réputée pour son agilité et sa légèreté. Son extraordinaire rapport poids puissance extraordinaire procure des sensations et un plaisir de conduite incroyables. Elle retrouve un second souffle en 2021 avec le plan Renaulution lancé en janvier 2021 par Luca de Meo, CEO de Renault Group, qui a permis à la marque de se doter de perspectives ambitieuses.

Aujourd’hui, la marque reste engagée dans plusieurs compétitions sportives, notamment la Formule 1. Cette année, Alpine célèbre les 50 ans de son 1er titre de champion du monde des rallyes dont le Maroc faisait partie.

Après le Japon, Singapour et Israël, le Maroc devient ainsi le 4e pays hors Europe dans lequel Alpine poursuit son développement à l’international.

Ces ouvertures au Maroc portent à 145 le nombre de points de ventes Alpine dans le monde.