La 75e cérémonie des Emmy Awards, organisée lundi soir à Los Angeles, a été marquée par les triomphes des séries « Succession » et « The Bear ».

Lors de cette cérémonie, qui a été reportée suite aux grèves des scénaristes et des acteurs de Hollywood, la dernière saison de « Succession » a remporté pour la troisième fois le prix de la meilleure série dramatique, après ses triomphes en 2020 et 2022.

Cette production HBO a raflé six prix au cours de la soirée, tout comme la série « The Bear: sur place ou à emporter ».

« Succession » a remporté la majorité des prix d’interprétation dramatiques, dont le meilleur acteur pour Kieran Culkin, la meilleure actrice pour Sarah Snook et le meilleur second rôle pour Matthew Macfadyen.

De son côté, la première saison de « The Bear » s’est adjugée le prix de la meilleure comédie, ainsi que ceux des meilleures réalisation et écriture.

Ses principaux acteurs, Jeremy Allen White (meilleur acteur), Ayo Edebiri (meilleur second rôle féminin) et Ebon Moss-Bachrach (meilleur second rôle masculin), ont gagné la plupart des prix d’interprétation dans les catégories comédies.

Les Emmy Awards, prévus initialement en septembre, ont été reportés suite aux grèves des acteurs et scénaristes d’Hollywood.

En juillet dernier, les acteurs ont rejoint les scénaristes, qui étaient en grève depuis début mai. Les deux corps réclamaient une revalorisation de leur rémunération, en berne à l’ère du streaming.

La montée en puissance de Netflix et d’autres streamers a bouleversé des pratiques commerciales de plusieurs décennies qui ont amené les travailleurs à croire que le modèle hollywoodien actuel n’est plus adapté à la nouvelle situation.

De plus, la croissance rapide de l’intelligence artificielle a provoqué la panique parmi les scénaristes et les acteurs sur le fait que leur travail pourrait être remplacé ou reproduit par des machines.

La grève a paralysé l’industrie pendant plusieurs mois, avec des acteurs interdits de promotion pendant le mouvement social, ce qui a amené les organisateurs de la cérémonie à reporter la soirée en janvier.