Les SAG Awards, récompenses attribuées par le syndicat des acteurs d’Hollywood pour la première fois diffusées sur Netflix, peuvent servir samedi de rampe de lancement pour « Oppenheimer » en vue des prestigieux Oscars, le 10 mars.

Les Screen Actors Guild Awards sont la première cérémonie hollywoodienne à être diffusée mondialement sur la plateforme de streaming aux 260 millions d’abonnés, offrant à ce rendez-vous traditionnellement vu comme un bon indicateur des Oscars une meilleure exposition et un peu de prestige en plus.

Le producteur exécutif de la cérémonie, Jon Brockett, s’attend une soirée pétillante. « L’énergie, la camaraderie et la fierté » nées de la grève des acteurs du syndicat SAG-AFTRA, un bras de fer contre les studios qui s’était achevé sur une victoire en décembre, « se traduira dans les discours et l’ambiance dans la salle », a-t-il confié au magazine spécialisé Variety.

La cérémonie doit débuter à 01H00 GMT dimanche.

Les acteurs de « Oppenheimer », le film de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique qui domine la saison des récompenses hollywoodiennes pour l’instant, ont de grandes chances de repartir les mains pleines.

Le film, qui a déjà raflé des récompenses majeures aux Golden Globes, Critics Choice Awards, DGA Awards et aux Bafta britanniques, est favori pour enlever le prix le plus convoité: le « meilleur ensemble d’acteurs ».

Ces dernières années, « Parasite » (2020), « CODA » (2022) et « Everything Everywhere All At Once » (2023) ont bonifié une victoire dans cette catégorie par un Oscar du meilleur film.

Nombre d’acteurs qui votent pour les SAG Awards font partie du plus important bloc de votants pour les Oscars.

Pour « Oppenheimer », la concurrence dans cette catégorie viendra de « Barbie, » « Killers of the Flower Moon », « American Fiction » et « La Couleur Pourpre ».

Côté meilleure actrice, le duel attendu oppose Emma Stone (« Pauvres Créatures ») à Lily Gladstone (« Killers of the Flower Moon ») et côté masculin, les favoris sont Cillian Murphy (« Oppenheimer ») et Paul Giamatti (« Winter Break »).

Comme souvent depuis le début de la saison des récompenses, les trophées de meilleurs acteur et actrice dans un second rôle ne devraient pas échapper à Da’Vine Joy Randolph (« Winter Break ») et Robert Downey Jr (« Oppenheimer »).

La chanteuse et actrice Barbra Streisand doit par ailleurs recevoir une récompense pour l’ensemble de sa carrière.

Le syndicat SAG-AFTRA représente quelque 120.000 adhérents, dont nombre de vedettes d’Hollywood.