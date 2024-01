Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a dénoncé mercredi les commentaires « incendiaires » de deux ministres israéliens qui ont appelé les Palestiniens à quitter Gaza.

« Je condamne fermement les déclarations incendiaires et irresponsables des ministres israéliens Ben Gvir et Smotrich insultant la population palestinienne de Gaza et appelant à leur départ massif », a dénoncé M. Borrell faisant référence au ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir et à son collègue d’extrême droite, le ministre des Finances Bezalel Smotrich.

« Des déplacements forcés sont strictement interdits et considérés comme une grave violation du droit international humanitaire et les mots ont un sens » a dit M. Borrell sur les reseaux sociaux.

I strongly condemn the inflammatory & irresponsible statements by Israeli ministers Ben Gvir & Smotrich slandering the Palestinian population of Gaza & calling for a plan for their emigration.

Forced displacements are strictly prohibited as a grave violation of IHL & words matter

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 3, 2024