La ministre espagnole de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, Elma Saiz, a souligné, mercredi, que le gouvernement de son pays ‘’continuera à approfondir’’ ses relations avec le Maroc dans tous les domaines.

‘’Dans le cadre de la nouvelle phase des relations bilatérales, le gouvernement continuera à promouvoir ses relations avec le Maroc dans tous les domaines’’, a dit Mme Saiz, devant la Commission de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations au Congrès des députés.

La ministre a rappelé, dans ce sens, que l’Espagne et le Maroc ont conclu, lors de la dernière Réunion de haut niveau (RHN), tenue les 1-er et 2 février dernier à Rabat, une vingtaine d’accords.

‘’L’objectif est de renforcer, entre autres, la coopération bilatérale dans la lutte contre la traite des êtres humains et le terrorisme, la coopération migratoire et la promotion des entreprises d’exportation et des entreprises espagnoles au Maroc’’, a soutenu Mme Saiz.

A cet égard, la responsable espagnole a assuré que le Maroc est ‘’un modèle en matière de gestion des flux migratoires’’.

« Tous les pays s’efforcent d’attirer et de retenir les talents. Nous allons fournir de meilleurs canaux pour une migration régulière et ordonnée qui permettra aux migrants de s’intégrer dans la société et le marché du travail, en promouvant des accords de migration circulaire réussis tels que ceux déjà en place, comme dans le cas avec Maroc », a-t-elle dit.