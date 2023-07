Le Maroc a hérité du groupe E à l’issue du tirage au sort des éliminatoires africaines du Mondial 2026 de football qui s’est déroulé ce jeudi, à Abidjan aux côtés du Niger, de la Tanzanie, du Congo, de l’Érythrée et de la Zambie.

Le tirage au sort a eu lieu lors d’une cérémonie tenue en présence du président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, de Gianni Infantino, patron de la FIFA et des présidents des Fédérations africaines dont Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

La prochaine édition de la Coupe du monde sera co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026.

Elle verra la participation, pour la première fois, de 48 équipes au lieu des 32 habituelles. Le continent africain aura droit à neuf représentants qualifiés directement.

Les équipes qui prendront part aux éliminatoires seront réparties en neuf poules. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Les quatre meilleurs deuxièmes des poules joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur de ce tournoi participera à un deuxième et dernier barrage de la FIFA auxquels prendront part cinq autres équipes. Les deux premiers se qualifieront pour la Coupe du monde, précise la CAF.

Avant le tirage au sort, le président de la CAF a évoqué la qualification du Maroc aux demi-finales de la Coupe du Monde (Qatar-2022) qui, dit-il, témoigne de la forte amélioration de la compétitivité du football africain au niveau mondial, a affirmé le président de la Confédération africaine de football (CAF).

Patrice Motsepe a mis en relief le succès de la CAN (U23), organisée au Maroc et remportée par les Lionceaux de l’Atlas face à l’Egypte 2-1.

Il a, également mis en exergue, qu’un « public record d’environ 46.000 personnes a assisté à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine TotalEnergies (« CAN féminine ») Maroc 2022 à Rabat, saluant la qualification du Nigeria, de la Zambie, du Maroc et de l’Afrique du Sud à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA (Australie et Nouvelle-Zélande 2023).

« Nous croyons fermement que le succès et la croissance du football sur le continent africain dépendent du succès et de la croissance du ballon rond dans chaque pays de nos Associations membres », a-t-il relevé. Pour cela, explique-t-il, la création de partenariats avec des sponsors, des investisseurs et des gouvernements reste essentielle pour le développement de la compétitivité et la croissance du football dans chaque pays africain.

Voici la composition des groupes à l’issue du tirage au sort :

Groupe A : Djibouti / Éthiopie / Sierra Leone / Guinée Bissau / Burkina Faso / Égypte

Groupe B : Soudan du Sud / Soudan / Togo / Mauritanie / RDC / Sénégal

Groupe C : Lesotho / Rwanda / Zimbabwe / Bénin / Afrique du Sud / Nigeria

Groupe D : Maurice / Eswatini / Libye / Angola / Cap-Vert / Cameroun

Groupe E : Maroc / Érythrée / Niger / Tanzanie / Congo / Zambie

Groupe F : Seychelles / Burundi / Gambie / Kenya / Gabon / Côte d’Ivoire

Groupe G : Somalie / Botswana / Mozambique / Ouganda / Guinée / Algérie

Groupe H : São Tomé-et-Príncipe / Liberia / Malawi / Namibie / Guinée équatoriale / Tunisie

Groupe I : Tchad / Comores / Centrafrique / Madagascar / Ghana / Mali