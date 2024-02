La page de la CAN 2023 étant tournée, Walid Regragui, son staff et les joueurs devront aborder avec sérénité et détermination les prochaines échéances.

En réaffirmant sa confiance Walid Regragui, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa a insisté sur la nécessité « de poursuivre le travail et s’investir à fond, afin d’attribuer à l’équipe du Maroc et au football national la place méritée et faire vibrer de joie le cœur des supporters marocains lors des prochaines compétitions, dont la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la 35e édition de la CAN 2025 », note le communiqué.

Le sélectionneur, son staff et les joueurs devront donc aborder avec détermination les prochaines échéances. Les Lions de l’Atlas se retrouveront, en juin prochain, pour le début d’une nouvelle aventure. Avant la prochaine Coupe d’Afrique, ils devront poursuivre les éliminatoires du Mondial 2026 (organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique) dans la zone Afrique.

Demi-finaliste lors de la précédente Coupe du monde 2022 au Qatar, le Maroc est placé dans le groupe E de ces éliminatoires en compagnie de la Zambie, du Congo, de la Tanzanie et du Niger. Le vainqueur du groupe se qualifie directement pour la coupe du monde, et les quatre meilleurs deuxièmes des groupes se qualifient aux barrages continental.

9️⃣ Groupes.

5️⃣4️⃣ Équipes. Tout est prêt pour la phase préliminaire -CAF de la FIFA World Cup 2026 ™️! 🏃‍♂️#WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/dRYtV4bLzy — CAF – FR (@caf_online_FR) July 13, 2023

Jusqu’à présent, tout va bien pour les Lions de l’Atlas. Les hommes de Walid Regragui ont remporté, en novembre 2023, leur premier match face à la Tanzanie (0 – 2), au stade Benjamin Mkapa, à Dar es Salam.

En juin, l’équipe du Maroc devra disputer deux rencontres. Le Onze national accueillera, le 3 juin 2024, l’équipe de la Zambie pour le compte de la troisième journée. Puis, la sélection marocaine se déplacera, le 10 juin, au Congo pour un autre match.

La suite, c’est prévu pour mars 2025. Les Lions de l’Atlas se déplacement, le 17 mars au Niger avant de recevoir, le 24 mars, l’équipe de la Tanzanie.

Les phases ultimes, elles, se tiendront en septembre et octobre 2025. Ainsi, la recontre Maroc- Niger se jouera 1er septembre 2025. Une semaine après, à savoir le 8 septembre, c’est autour du duel Zambie-Maroc

Enfin, le Maroc reçoit le Congo, le 13 octobre 2025 pour le compte de la derrière journée. Les stades qui accueilleront ces rencontres restent encore à déterminer.

Pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Maroc ne passera pas par la case des qualifs, étant pays hôte de la compétition. Cela n’empêchera pas les Lions de l’Atlas de disputer des matchs amicaux afin de combler les lacunes et d’être dans les meilleures conditions le jour J.