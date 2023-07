Grâce à l’appui de l’INDH, Abdellah El Amine, un jeune safiote qui a cru dur comme fer en ses capacités et la chance de réussite de son projet, a réussi a monté un élevage d’autruches.

Réputée par son efficacité et son pragmatisme fondé sur la mobilisation constante des moyens nécessaires pour atteindre des objectifs définis au préalable, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ne cesse d’inciter et d’encourager les jeunes porteurs de projets à voir gros et à projeter, avec enthousiasme et optimisme, un avenir sûr et prometteur dans le domaine entrepreneurial.

Depuis son lancement effectif en 2005, l’INDH, actuellement en sa 3è phase, a généré un effet positif sur les jeunes, les incitant en masse à changer de vision et à croire davantage à leurs capacités et à leur rôle majeur dans le changement espéré, tout en impulsant et en alimentant chez eux, cet esprit de créativité et d’innovation et par là, de vivre l’aventure d’entreprendre parfois, dans des secteurs assez particuliers, à l’image par exemple, de celui de l’élevage d’autruches à Safi pour la production de viande et d’œufs, ou encore des oiseaux domestiques de collection.

Une expérience, certes, inédite qui requiert, préalablement, une forte conviction de la pertinence de l’idée et une étude approfondie de la faisabilité du projet et de ses chances de succès, mais qui s’est vite transformée en réalité, grâce à l’appui financier et à l’accompagnement technique de l’INDH ayant cru dur comme fer en les capacités et la chance de réussite de ce projet porté par le jeune Abdellah El Amine.

C’est dans ce sens, qu’El Amine a décidé de monter son projet et de transcender toutes les difficultés, en allant s’installer dans une ferme située à une dizaine de km de la ville de Safi sur la route menant vers Marrakech, plus précisément, à Douar Souirat, en faisant de l’élevage d’autruches, ces oiseaux de la famille des « Struthionidae », ou encore d’autres oiseaux domestiques (différentes races de pigeons et de volailles), sa préoccupation majeure et surtout, que c’est bien lui, qui a développé, cette fibre et cette passion sans limite pour les animaux, depuis son jeune âge.

Pour agir de manière professionnelle et s’introduire dans le monde de l’entrepreneuriat par la grande porte, M. El Amine a procédé à la création de la société « Ostrich Family », sur une superficie de 250 m2 et ce, dans le cadre du programme 3 de la phase 3 de l’INDH, intitué « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes ».

Opérationnel depuis 2022, ce projet se fixe pour missions d’améliorer les conditions de travail et d’augmenter le revenu des bénéficiaires, et de créer de l’emploi et favoriser l’employabilité chez les jeunes, tout en facilitant l’accès à l’entrepreneuriat.

D’un montant total de 340.000 DH, dont 200.000 DH comme contribution de l’Initiative et 140.000 DH à la charge du porteur du projet, ce projet comprend l’offre et l’aménagement du local devant abriter le siège de la société, ainsi que l’achat d’équipements et matériels nécessaires et des matières premières.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. El Amine a donné un aperçu détaillé sur son expérience qui a commencé après une longue réflexion et la collecte de toutes les informations nécessaires, par l’acquisition de trois couples d’autruches et l’achat d’œufs qu’il a réussi à faire éclore après une période d’incubation, grâce à des machines sophistiquées (éclosoirs) qu’il a pu acquérir à cette fin.

Dans ce sens, il a fait part de sa joie et sa grande satisfaction de pouvoir enfin, obtenir des poussins d’autruches après un travail acharné et une longue attente, mettant l’accent sur les efforts consentis en permanence, afin d’améliorer le rendement, de mettre ce projet sur des bases solides et de parvenir ainsi à sa pérennisation.

« Mon ambition est de pouvoir développer davantage ce projet et offrir de la viande d’autruches ainsi que des œufs et assurer leur distribution aussi bien à Safi que dans d’autres régions », a-t-il dit, faisant part de ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude et l’intérêt tout particulier que le Souverain ne cesse d’accorder aux jeunes et à leur inclusion économique.

« L’Initiative m’a beaucoup aidé dans la réalisation de mon projet, surtout qu’il est le premier du genre au niveau de la province de Safi, et je ne ménagerai aucun effort pour le faire grandir et lui assurer toutes les conditions de succès », a-t-il conclu sur un ton d’optimisme et de conviction que le sérieux et la persévérance finissent toujours par donner leur fruit.