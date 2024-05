Développer des produits à forte valeur ajoutée pour devenir un leader national et continental des solutions électriques d’efficacité énergétique. C’est l’ambition poursuivie par les équipes de Meier Energy.

Entreprise spécialisée dans l’efficacité énergétique, Meier Energy est dans les starting-block du programme « Morocco Export Now ». Cette PME qui ambitionne de devenir une grande entreprise comme la décrit Fouad El Kohen, son directeur général, fait partie des 341 primo-exportateurs sélectionnés dans le cadre de ce programme de l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE). Un programme qui vise notamment à accompagner les entreprises et coopératives marocaines dans leur essor à l’international, sur la période triennale 2024-2026.

La participation de Meier Energy à ce programme sélectif traduit toute la confiance de Fouad El Kohen et de ses équipes en leur potentiel. En effet, cette jeune entreprise a du potentiel à revendre. Créée en 2020, en pleine crise sanitaire, Meier Energy s’est déjà fait un nom dans le secteur de l’efficacité énergétique.

Elle se démarque avec deux unités de production, un département de recherche et développement où elle investit jusqu’à 12% de son chiffre d’affaires, un réseau de distribution couvrant l’étendue du territoire national et présent dans les grands pôles urbains, ainsi qu’un bureau de vente à l’international, précisément à Barcelone en Espagne.

Une équipe 100% marocaine

Des unités de production, des bureaux de vente et des réseaux de distribution permettent à Meier Energy de commercialiser une large gamme de produits et de services, tels que des compensateurs d’énergie réactive, des filtres actifs d’harmonique, des appareils de mesure multifonctions (analyseurs de réseaux et centrales de mesure, compteurs d’énergie, TC de mesure de courant fixes et ouvrants, Tores de Rogowski, etc.), des systèmes de gestion de management sur le cloud, des stabilisateurs, des régulateurs de tension, des économiseurs d’énergie, des automates de gestion d’énergie, etc.

Cette diversité de produits et services répond à l’ambition de l’entreprise, qui vise à être un champion national et africain en matière de solutions d’efficacité énergétique électrique, assure son directeur général. Une ambition que l’entreprise entend concrétiser en développant une marque mondiale dans le domaine des solutions d’efficacité énergétique électrique, en substituant les produits et équipements importés et en s’investissant davantage.

Si Meier Energy a pu atteindre une telle ossature en si peu de temps, c’est grâce au travail d’une équipe talentueuse de jeunes Marocains performants et innovants. «L’équipe est composée de plusieurs ingénieurs et techniciens dans l’électronique de puissance et l’électrotechnique. C’est une équipe 100% marocaine, composée de jeunes qui ont accumulé plusieurs années d’expérience», assure le directeur général de Meier Energy.

Les diverses certifications de l’entreprise attestent de la qualité de leur travail. «Meier Energy est l’unique entreprise sur le marché marocain à disposer de certifications pour toute la gamme de batteries de compensation d’énergie réactive (certificats LPEE)», souligne avec satisfaction Fouad El Kohen.

En somme, au terme de ce programme triennal, l’on peut raisonnablement s’attendre à encore plus d’entrain et de dynamisme pour Meier Energy. Ce qui ne serait que bénéfique pour donner à l’efficacité énergétique un nouvel élan.