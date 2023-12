Le gouvernement vient de trouver un accord avec les syndicats pour sortir de la crise de l’éducation nationale. Une augmentation générale des salaires de 1.500 dirhams et des mesures qui vont couter plus de 10 milliards de dirhams.

Après des négociations marathon, le gouvernement et les syndicats sont officiellement parvenus à un accord final pour sortir de la crise et mettre fin à une esclade sans précedent des professionnels de l’éducation, qui a duré près de trois mois.

L’accord comprend une augmentation générale des salaires des enseignants de 1.500 DH applicable en deux tranches égales en janvier 2024 et janvier 2025.

D’après un procès verbal de la réunion, dont H24info détient une copie, l’accord prévoit également plusieurs augmentations de salaires allant de 500 DH à 1.000 DH pour certaines catégories d’enseignants et de cadres du secteur, en plus de la revalorisation de certaines indemnités.

L’accord comprend également des décisions précédemment promises par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, notamment le retrait du nouveau statut unifié rejeté par les enseignants.

Cette mesure sera mise en œuvre à partir de jeudi prochain lors des réunions entre le comité ministériel désigné par Akhannouch et les syndicats de l’éducation.

Ces mesures qui devraient coûter à l’Exécutif plus de 10 milliards de dirhams ne garantissent pas pour autant la fin de la crise de l’éducation étant donné que les coordinations des enseignants prévoient un nouveau énième débrayage de 4 jours à partir du 11 décembre.

L’accord a été signé lors d’une réunion tenue sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en présence du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, du ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, du ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ainsi que les représentants de l’Union marocaine du travail (UMT), de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de la fédération démocratique du travail (FDT).