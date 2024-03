Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), et le Conseil supérieur de l’éducation mauritanien, ont signé à Nouakchott, une convention de coopération visant l’échange d’expériences et de connaissances, ainsi que l’encouragement de l’échange culturel et technique entre les deux institutions.

Signée dans le cadre de la visite de travail de deux jours en Mauritanie du président du CSEFRS, Habib El Malki, cette convention vise à promouvoir l’action commune en faveur du développement de programmes d’enseignement intégrés et de qualité, à la hauteur des besoins du marché du travail, et du renforcement du développement durable entre les deux pays, indique le Conseil dans un communiqué.

La convention a également pour objectif de soutenir la recherche scientifique, à travers la consolidation de la coopération entre les universités et les centres de recherche, en mettant l’accent sur des domaines stratégiques tels que la technologie et l’innovation, ajoute la même source.

S’exprimant à cette occasion, M. El Malki a fait part de la volonté du CSEFRS de lancer un réseau africain des Conseils supérieurs de l’éducation en vue de resserrer les liens de coopération entre les pays africains, d’assurer une éducation de qualité et d’élargir les horizons d’apprentissage.

Il a, dans ce sens, noté l’importance de faire connaître l’expérience du CSEFRS et de développer une coordination constante avec son homologue mauritanien, afin de faire face aux défis qui se posent en matière d’éducation et de recherche scientifique.