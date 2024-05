L’Université internationale de Rabat (UIR) et l’Université d’État du Mississippi (MSU) ont signé, mardi à Washington, un mémorandum d’entente, lors d’une cérémonie présidée par l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani.

Signé par le président de l’UIR, Noureddine Mouaddib et le président de la MSU, Mark Keenum, cet accord vise à renforcer l’échange et la coopération fructueuse entre les deux universités dans les différents domaines de la recherche scientifique.

Dans son intervention à cette occasion, M. Amrani a souligné que la signature de ce mémorandum d’entente est le fruit d’un partenariat solide entre deux institutions universitaires distinguées et représente le prélude d’une nouvelle étape dans le raffermissement de leurs relations de coopération.

Il a souligné que ce partenariat prometteur s’est traduit dans les faits grâce à la vision clairvoyante et perspicace du roi Mohammed VI dans le domaine de l’éducation.

Pour M. Amrani, cet accord se veut aussi un modèle pour de nombreuses universités marocaines à la quête de l’excellence académique et de l’ouverture sur le monde.

