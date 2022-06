Le recyclage et le traitement des déchets ménagers pourraient constituer une bonne opportunité économique pour le Maroc. Ce qu’on appelle communément l’économie circulaire pourrait même redynamiser plusieurs secteurs d’activités comme les emballages, les plastiques, le textile, les produits électroniques ou encore le bâtiment. Et en prime, un impact écologique positif.

Et si l’avenir de l’industrie reposait sur celui du recyclage? Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) n’y va pas par quatre chemins. Dans son rapport sur l’économie circulaire, l’institution qui s’était auto-saisie du sujet invite les entrepreneurs à s’y mettre et le plus tôt serait le mieux.

“L’économie circulaire constitue une alternative prometteuse et un modèle vertueux où les produits et les matériaux sont conçus de manière à pouvoir être réutilisés, recyclés ou récupérés et maintenus dans le circuit économique aussi longtemps que possible”, relève le CESE dans son rapport.

Une formidable opportunité pour les industriels. Qu’il s’agisse des PME ou des grands groupes, les entreprises devront s’investir dans cet enjeu sociétal, dont l’impact sur leur activité ne peut être que vertueux. Dans un contexte de renchérissement et de raréfaction des matières premières et de volatilité des cours, l’industrie éco-responsable pourrait même contribuer à réduire la dépendance excessive du Maroc aux marchés mondiaux en matière d’approvisionnement.

En l’absence d’une politique intégrée de la gestion des déchets qui soit axée sur le citoyen et le territoire, les efforts déployés à ce jour demeurent assez limités et aboutissent encore à peu de résultats en termes de recyclage et de valorisation, déplore le CESE.

La production mondiale de déchets augmentera de 70 % d’ici 2050, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale intitulé « What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 ».

Au Maroc, les déchets ménagers sont estimés en 2020 à plus de 7 millions de tonnes. Et le taux de recyclage ne dépasse généralement pas les 10%, ce qui démontre clairement que l’évolution de ce secteur reste assez limitée.

Le développement de l’économie circulaire pourrait pourtant rapporter gros. Il y a d’abord la réduction de la pression sur l’environnement, l’amélioration de la sécurité de l’approvisionnement en matières premières, l’augmentation de la compétitivité, la stimulation de l’innovation ou encore la stimulation de la croissance économique. Sans parler de la création d’emplois. Rien que dans l’Union Européenne, l’économie circulaire créera plus de 700.000 emplois d’ici 2030.

Selon une étude de la fondation Ellen Macarthur, l’économie circulaire permettrait aux entreprises d’économiser annuellement plus de 240 milliards de dollars dans le monde en réduisant la consommation de matières.

Adoptée par quelques entreprises pionnières comme Michelin et Xerox, la revalorisation des déchets est aujourd’hui mise en œuvre par de plus en plus de grands groupes comme Carrefour, Orange, Amazon, Ikea ou encore Lafarge.