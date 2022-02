Les vols de Royal Air Maroc entre Casablanca et Tel-Aviv sont annoncés pour le 13 mars, apprend H24info de sources informées.

Initialement, ces vols du transporteur aérien national devaient être inaugurés le 13 décembre 2021, mais l’évolution de la situation épidémique, aussi bien en Israël qu’au Maroc en avait décidé autrement.

Il était prévu que le vol inaugural transporte, entre Casablanca et Tel-Aviv, une délégation de la CGEM composée de plusieurs dizaines d’hommes d’affaires. Une autre délégation devait suivre et qui était composée de plusieurs journalistes et acteurs de la société civile.