Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’Office national des chemins de fer et Adel El Fakir, directeur général de l’Office national marocain du Tourisme, ont signé le lundi 5 juillet 2021 un accord-cadre de partenariat, visant à renforcer leur collaboration au service de la mobilité et du tourisme interne et lancent conjointement la carte de voyage «Ntla9awfbladna».

Ce partenariat repose sur la mise en place d’actions communes visant à redynamiser la mobilité nationale et l’attractivité des régions touristiques du Maroc auprès des nationaux et des Marocains du monde. Ces actions portent notamment sur l’information, la communication, l’accompagnement, le partage de données et la co-construction d’outils de développement entre les deux parties.

Coïncidant avec le démarrage de la saison estivale, cette opération sans précédent crée une synergie inédite entre l’expertise de l’ONMT sur le marketing de l’offre touristique et le savoir-faire de l’ONCF dans le développement de solutions de voyages attractives au service d’une mobilité durable.

Cette initiative innovante vient également soutenir le développement du tourisme domestique qui constitue un axe majeur de résilience pour les professionnels nationaux après seize mois de crise sanitaire. L’ONMT et l’ONCF ont, d’un commun accord, acté le lancement d’une offre de voyage baptisée «Ntla9awfbladna» qui reprend la campagne nationale lancée en mai dernier par l’ONMT pour stimuler les flux touristiques internes.

Cette offre présente une véritable invitation au voyage et à la découverte par train, des richesses touristiques du royaume, et à des prix très attractifs, et ce, à travers 2 formules:

– Pour les voyages individuels: 350.000 billets Yalla Ntla9awfbladna entre 49 et 99 DH seulement qui sont mis à la disposition des Marocains pour voyager à petits prix vers toutes les destinations Al Boraq et Al Atlas;

– Pour les voyages de petits groupes: grâce à la carte Ntla9awfbladna offrant des réductions de 50% sur les trains Al Atlas et 30% sur les trains Al Boraq pour des voyages en famille ou entre amis de 2 à 5 personnes.

Ces offres sont commercialisées dans toutes les gares ONCF et sur le site www.oncf-voyages.com et ce jusqu’au 15 septembre 2021. À travers ce partenariat les deux partenaires consolident également leurs expériences pour mettre à disposition des voyageurs une série d’outils d’information et d’inspiration, afin de les inciter à voyager plus à la découverte des mille richesses de notre pays.