L’activité monétique marocaine globale a connu une reprise remarquable durant l’année 2021, selon les chiffres du Centre Monétique Interbancaire (CMI). Ainsi, le volume global de l’activité est en progression significative par rapport à l’année 2020, avec une progression de +17,9% du nombre d’opérations et de +15,4% du montant global. Voici les grands points à retenir du rapport du CMI:

1 – L’achat en ligne s’installe dans les habitudes

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 20,7 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 7,7 milliards de DH durant l’année 2021, en progression de +45,0% en nombre et +28,1% en montant par rapport à l’année 2020.

L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de +44,5% en nombre d’opérations, en passant de 13,8 millions de transactions durant l’année 2020 à 19,9 millions de transactions durant l’année 2021, et de +27,1% en montant, en passant de 5,7 milliards de DH durant l’année 2020 à 7,3 milliards de DH durant l’année 2021.

2- Contactless : les Marocains en raffolent déjà…

Le nombre de cartes bancaires émises par les émetteurs marocains a atteint 17,9 millions de cartes bancaires en circulation, dont presque déjà 10,9 millions de cartes avec la fonctionnalité du sans contact. Les usagers ont rapidement adopté le paiement sans contact. Le ratio contactless est passé de 15,0% en nombre et de 6,3% en montant durant l’année 2020 à un taux de 35,6% en nombre et de 17,7% en montant durant l’année 2021.

3 – Que paie-t-on le plus avec les cartes bancaires ?

En moyenne, un Marocain consacre le quart de ses transactions via carte bancaire aux courses au supermarché. C’est ce que révèle le rapport du CMI. Au total, ces opérations effectuées s auprès des commerçants ont totalisé, durant l’année 2021, 105,2 millions d’opérations pour un montant de 39,8 milliards de DH, en progression de +32,1% en nombre d’opérations et de +25,5% en montant par rapport à l’année 2020. Les paiements par cartes bancaire marocaines se répartissent, en termes de volume, selon les secteurs d’activité suivants :

La grande distribution : 26,7%

Habillement : 11,3%

Stations : 7,7%

Meubles & Articles Electr. : 5,8%

Restaurants : 5,8%

Secteur Santé : 5,7%

Autres secteurs : 36,9

4- Les cartes privatives ont de moins en moins la cote

Les cartes émises par les banques marocaines ont atteint un encours de 17,9 millions de cartes (soit +4,1% par rapport à 2020) dont 17,8 millions de cartes Paiement & Retrait sous les labels Visa, Mastercard et la marque nationale cmi et Cobadge cmi-mastercard. Cette croissance de l’encours est la conséquence d’une progression significative du nombre des cartes sous label Mastercard (+17,0%), d’une progression modérée du nombre des cartes sous label cmi et Cobadge cmi-mastercard (+1,7%), et d’une légère progression du nombre de cartes sous label Visa (+1,6%) et enfin d’une régression prononcée des cartes privatives (-57,5%) par rapport au 2020. Les cartes privatives sont ces cartes de crédit à l’image d’une marque ou d’un détaillant, acceptées dans les points de vente participants.

5 – Le cash a toujours la peau dure

Le paiement en cash se taille toujours la part du lion. En 2021, les retraits ont atteint 75,1% en nombre d’opérations et 88,8% en part du montant global des transactions. Ces opérations ont totalisé, durant l’année 2021, 322,9 millions d’opérations pour un montant de 317,2 milliards de DH, toujours en progression de +13,8% en nombre d’opérations une progression de +14,0% en montant par rapport à l’année 2020.