L'audience de Facebook donne des signes d'essoufflement

Mark Zuckerberg, patron du réseau social, se veut rassurant et affirme que la tendance est due à des changements délibérés pour éviter la propagation de fake news et favoriser les interactions des utilisateurs avec leurs amis.

Facebook informe ses actionnaires que le temps passé sur son réseau social a chuté d'environ 50 millions d'heures par jour au cours des trois derniers mois de l'année. Les analystes estiment que cette chute se traduit en moyenne par deux minutes en moins passées à regarder l'écran de Facebook. Mais Mark Zuckerberg n'y voit rien d'alarmant. Le patron du plus grand réseau social du monde attribue au contraire la tendance à des changements délibérés dans le fil d'actualité de Facebook en vue d'améliorer la qualité de l'engagement des utilisateurs.

«Nous avons fait des changements qui réduisent le temps passé sur Facebook... En nous concentrant sur des connexions riches de sens, notre communauté et notre entreprise seront plus fortes à long terme», explique le fondateur de la firme de Menlo Park. «Zuck» est prêt à sacrifier du temps passé à regarder des contenus viraux, à ses yeux vides de sens, voire nocifs comme des «fausses informations» (fake news), pour mieux consacrer le reste du temps des utilisateurs de Facebook à des interactions avec leurs amis, ou à consulter des contenus de meilleure qualité, plus proches de leurs intérêts.

Dans l'esprit de la direction de Facebook, il ne s'agit pas simplement de répondre aux critiques, notamment au Congrès, choqués que le réseau ait colporté depuis des mois de fausses nouvelles qui ont pu manipuler l'opinion. L'objectif est aussi de rendre Facebook plus présentable pour des annonceurs désireux que leurs messages ne soient pas associés à des contenus douteux.

Performances financières meilleures que prévu

Il faut cependant s'attendre à d'autres baisses du temps passé sur Facebook au cours des prochains mois dans la mesure où nombre de changements opérés par l'entreprise dans son fil d'actualité n'étaient pas encore effectifs au trimestre dernier.

Autre signe de l'essoufflement de l'audience de Facebook: le nombre d'utilisateurs quotidiens recule sur les marchés américains et canadiens. Il passe de 185 à 184 millions. Rien d'affolant a priori, dans la mesure où l'ensemble de l'audience continue de grimper, passant à 1, 4 milliard d'utilisateurs quotidiens, soit un gain de 14%. Par ailleurs les performances financières de l'entreprise sont plutôt meilleures que prévu. Elle dégage 4, 27 milliards de dollars de profits trimestriels, contre 3, 56 milliards au cours de la même époque l'année précédente.

Son chiffre d'affaires s'envole de 47% pour atteindre près de 13 milliards de dollars. 89% de ses recettes publicitaires sont désormais dégagées de messages sur terminaux mobiles, contre 84% fin 2016.

Pour l'année 2017, Facebook a engrangé un chiffre d'affaires de 40,6 milliards de dollars. Ses profits annuels se sont eux élevés à 16 milliards de dollars.

Le cours de Facebook a chuté initialement de 4% mercredi soir après la clôture du Nasdaq, avant de se reprendre et de grimper de plus d'1%. Depuis un an le cours de Facebook s'est apprécié de 43%, alors que l'indice S&P 500 gagnait un peu plus de 10%.