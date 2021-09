Les chiffres sont unanimes. Les Marocains se dirigent de plus en plus vers le marché de l’occasion pour tout type d’achat. Leader du secteur, la plateforme Avito a réalisé une étude dans ce sens. Détails.

La crise sanitaire a donné un coup de fouet au marché de l’occasion en ligne. La plateforme Avito.ma qui enregistre plus de 800.000 visites quotidiennes a sondé 5.00 participants durant le mois d’août 2021 et vient de publier ses conclusions.

Il en ressort que plus de 96% des Marocains sont prédisposés à acheter des produits d’occasion en ligne et 88% à revendre sur ce type de plateforme, indique l’étude citée par le quotidien Le Matin. Dans les faits, 93% a déjà tenté l’expérience d’achat d’occasion, tandis que 90% a déjà vendu un produit non utilisé, poursuit la même source.

Les motivations sont diverses, mais 80% des répondants confient qu’ils cherchent essentiellement «à économiser de l’argent» et 47% cherchent à faire de bonnes affaires. Par ailleurs, 20% des sondés affirment être attirés par la disponibilité de produits rares ou introuvables ailleurs.

Le budget de 65% des acheteurs sondés a augmenté ces 12 derniers mois, souligne l’étude. Pour 27% des sondés, le budget a été de plus de 10.000 durant la même période, indique l’étude.

Les articles les plus recherchés sont les produits électroniques, suivis des meubles et articles de décoration, puis viennent les articles et produits pour bébés à la troisième position.

Zakaria Ghassouli, directeur général de la plateforme Avito.ma, explique dans ce sens qu’«opter pour l’occasion est certes un moyen de faire des économies, mais aussi un pas vers un mode de vie circulaire. Cela prolonge la durée de vie des articles et ainsi évite le gaspillage, tout en permettant de gagner de l’argent».

En effet, l’achat en seconde main revêt également une importance écologique. «Le marketplace permet de réaliser une économie importante de gaz à effet de serre (GEF) en évitant la production de plus 508.451 t de CO2, 29.276 t de plastique, 10.281 t d’acier et 834 t d’aluminium», révèle une autre étude réalisée par Avito en partenariat avec l’Institut Suédois de Recherche Environnementale et le cabinet Ethos International.