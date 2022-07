De l’Allemagne à la France en passant par l’Italie et les Etats-Unis, un peu partout dans le monde les gouvernements multiplient les mesures pour tenter de limiter l’impact de la hausse des prix du carburant.

Au Maroc, les prix des carburants ne cessent d’augmenter. Alors que l’essence frôle la barre des vingt dirhams, c’était au tour du gasoil d’atteindre cette semaine des sommets dépassant les 16 DH le litre. Le gouvernement l’a dit et redit: il n’y aura pas de retour à la compensation. Afin d’atténuer l’effet inflationniste des prix des carburants, l’Exécutif a choisi de soutenir les professionnels du transport à travers des aides directes avoisinant le milliard et demi de dirhams.

Lire aussi. Vidéo. Le prix du gasoil frôle les 16 dirhams chez les pompistes

Pourtant, l’impact sur les produits de consommation se fait attendre. Mais que font les autres pays ? Hésitent-ils à mettre la main au portefeuille pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, quitte à prendre le risque d’alourdir la dette intérieure?

À défaut de distribuer des aides, les Etats-Unis pratiquent plutôt la baisse des taxes, voire leur suspension. Le président Joe Biden a demandé au Congrès américain de suspendre pour trois mois une taxe fédérale sur les prix de l’essence qui flambent.

My Administration will continue to do everything we can to lower prices for the American people, but Congress has to act as well. pic.twitter.com/TPxSpOSnVa

— President Biden (@POTUS) June 13, 2022