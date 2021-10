Pendant deux ans, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc met en avant le potentiel économique des régions marocaines et françaises dans les secteurs clés de coopération.

La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc organise en partenariat avec l’ambassade du royaume du Maroc en France les Journées économiques Maroc-France.

Les Journées économiques Maroc-France démarrent un roadshow dans les différentes régions françaises afin de promouvoir le potentiel d’échange économique entre les deux pays et les différentes opportunités de co-investissement.

Dans un esprit de relance économique et de dynamisme retrouvé, ces rencontres s’inscrivent dans une volonté de renforcement des relations économiques entre la France et le Maroc. Initiée par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc pour mettre en exergue les différents potentiels sectoriels du Maroc et de France, cette opération vise à encourager les échanges entre les investisseurs des deux pays.

Ces Journées économiques Maroc-France sont l’occasion de rassembler des entreprises françaises et marocaines opérant dans différents secteurs à travers une programmation riche en contenus: des ateliers sectoriels, des tables rondes thématiques, des rendez-vous B to B et des visites de sites.

Paris Ile De France: le digital au service de la croissance économique

La première étape des Journées économiques Maroc-France débute le 8 octobre à Paris, lors d’une rencontre à la CCI Paris Île de France.

Sous le thème «Transformation digitale: levier de la croissance économique», cette première rencontre est organisée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, sous l’égide du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique.

Un rendez-vous important qui connaitra également la participation de :

Chakib Benmoussa, ambassadeur du royaume du Maroc en France,

Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité,

Christophe Lecourtier, directeur général de Business France,

Ali Seddiki, directeur général de l’Industrie, ministère marocain de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique,

Didier Kling, président de la CCI de Paris Ile-de-France,

Jean-Pascal Darriet, président de la CFCIM.

Des rendez-vous B to B suivis par une visite de site sont également au programme.

Cet évènement se déroulera en duplex de Casablanca (Hôtel Onomo Massira) pour tenir compte des contraintes sanitaires.

La plateforme My CFCIM permettra de vivre les différentes étapes de l’événement en direct, d’établir les premiers échanges entre participants marocains et français à travers la prise de rendez-vous, pendant l’événement, mais aussi après, et cela pendant tout le roadshow.