En novembre, les prix à la consommation ont augmenté de 2,6%, selon les données publiées par le HCP.

Le pouvoir d’achat des Marocains continue de subir les effets de l’inflation qui pèse sur les prix à la consommation. En novembre, ceux-ci ont ainsi progressé de 0,2%, après 1,7% en octobre et de 2,9% sur une année, a indiqué lundi le Haut-commissariat au Plan (HCP), confirmant notamment les dernières estimations de la Direction des Etudes et des Prévisions Financières qui dépend du ministère des finances.

Sur un mois, l’inflation augmente donc de 0,2%, portée par une hausse de 0,3% des prix des produits non alimentaires. Il y a eu toutefois certaines baisses dans des produits alimentaires. Il s’agit principalement des fruits avec une diminution du prix de 7,2%, des produits de la mer avec 1,9% et des viandes (0,1%).

Les prix des légumes, eux, continuent d’augmenter, cette fois, de l’ordre de 2% en un mois. Les huiles et les graisses signent une hausse de 1,7%. Les produits laitiers ont, eux, augmenté de 0,8%. Mais la hausse la plus forte concerne le carburant dont les prix à la pompe ont affiché une hausse de 3,1% en novembre.

Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Marrakech (0,8%), à Casablanca et Dakhla (0,4%), à Meknès et Settat (0,3%) et à Agadir, Fès, Laâyoune et Guelmim (0,1%). En revanche, des baisses ont été enregistrées à Al-hoceima avec 0,9%, à Tétouan et Beni-Mellal avec 0,5% et à Kénitra avec 0,2%.

Afin de mieux mesurer l’impact de l’inflation, le HCP a également comparé ces chiffres à ceux du même mois de l’année précédente. L’indice des prix à la consommation a, en effet, enregistré une hausse de 2,6% au cours du mois de novembre 2021 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 2,8% et de celui des produits non alimentaires de 2,4%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,3% dans la «communication» à une hausse de 7,1% dans le «Transport».

« Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de novembre 2021 une augmentation de 0,3% par rapport au mois d’octobre 2021 et de 2,9% par rapport au mois de novembre 2020 », soulignent les analystes du HCP.