L’économie circulaire joue un rôle crucial pour faire du Maroc un pays plus prospère économiquement, inclusif socialement et responsable écologiquement, a souligné, mercredi à Rabat, le Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE),

Intervenant lors d’un atelier de restitution, dédié à la présentation de l’avis du Conseil intitulé « Auto-saisine: l’économie circulaire au Maroc – appliquée aux ressources déchets ménagers et eaux usées », Chami a affirmé que le développement de l’économie circulaire constitue un facteur clé pour faire face au souci de l’épuisement des ressources naturelles.

Dans ce cadre, a-t-il soutenu, se pose la question de la durabilité du développement économique, faisant observer que plusieurs pays se sont dirigés vers le modèle de l’économie circulaire où l’on réfléchit dès le départ aux produits finaux pour permettre leur réutilisation, ou encore leur reproduction, leur circularisation et leur mise à disposition au lieu du modèle de l’économie linéaire où l’on part de l’extraction, à la production, à l’utilisation.

Le président du Conseil a aussi mis en avant les efforts déployés en matière de traitement des déchets et des eaux usées, d’assainissement liquide, les décharges contrôlées, notant que les programmes nationaux, les stratégies territoriales et les équipements mis en place restent assez limités comparativement au nombre de décharges qui ne peuvent nullement couvrir l’ensemble des besoins et ne sont pas toutes contrôlées.

Création d’énergies

Chami a, a cet égard, cité l’exemple des eaux usés au Maroc, précisant qu’aujourd’hui, quelque 500 millions de mètres cubes sont usés sur l’ensemble du territoire, mais que les stations de traitements ne peuvent couvrir que 250 millions de mètres cubes. Il a également évoqué le cas des déchets ménagers qui peuvent être utilisés pour la production des fertilisants, pour la création d’énergies ou encore pour en produire des produits de base qui peuvent être circularisés dans l’industrie.

De son côté, le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka a mis en avant l’importance la question de l’économie circulaire, soulignant que le gouvernement s’inscrit parfaitement dans cette logique, dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement et ce, dans l’objectif d’assurer la durabilité et la sécurité hydrique dans le Royaume.

« Concernant la problématique de l’eau, nous avons insisté au niveau du programme gouvernemental sur trois éléments » a-t-il fait savoir. Et de noter qu’il s’agit du problème d’augmentation de la part de réutilisation des eaux usées, de la préservation des nappes souterraines pour assurer la durabilité de cette ressource importante pour le Maroc et le stockage de l’énergie renouvelable dans l’eau à travers le dessalement de cette dernière.