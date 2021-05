La première étape de cette tournée, qui comportera d’autres escales à travers les villes du Royaume, a permis de mettre en avant les atouts et les opportunités sectorielles de la région Fès-Meknès et de présenter les mécanismes d’appui, les solutions de financement et d’accompagnement mis à la disposition des opérateurs économiques.

Le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a mis, à cette occasion, l’accent sur la gestion par le Maroc de la crise pandémique de la Covid-19, notant que le Royaume a bien réagi face à cette crise, à travers le soutien du pouvoir d’achat et l’appui du secteur informel.

Mettant en valeur la préservation des équilibres des finances publiques, M. Benchaâboun a fait part « de la résilience du Maroc et sa capacité à honorer ses engagements ».

Evoquant des ‘’signes positifs de reprise’’, le ministre a estimé que la « croissance de l’économie est intimement liée à la confiance des investisseurs et la bonne gouvernance’’.

M. Benchaâboun a, par ailleurs, mis en relief l’importance du Sommet international sur le financement des économies africaines, organisé mardi à Paris, et qui s’inscrit dans la continuité des initiatives lancées, aux niveaux régional et international, pour accompagner les pays de l’Afrique dans leurs efforts pour surmonter les multiples chocs induits par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le Président Directeur Général du groupe Banque centrale Populaire, Mohamed Karim Mounir, a indiqué, de son côté, que l’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent, qui a fortement impacté le Maroc comme tous les autres pays, notant que « le Royaume a fait preuve d’une grande résilience grâce à beaucoup de discipline de la part de la population et à la mobilisation de toutes les forces vives ».

Lire aussi. Banque populaire, un exercice 2020 sous le signe de la prudence

« En adéquation avec ses valeurs de solidarité et de proximité, le groupe BCP s’est naturellement inscrit dans cet effort collectif pour accompagner tous les acteurs de l’économie et les aider à dépasser cette conjoncture exceptionnelle, à travers la continuité des services et des prestations à tous les niveaux et la participation à l’opérationnalisation des dispositifs mis en place par le gouvernement, dont la distribution des aides aux ménages et aux travailleurs, les reports des échéances de crédit, la distribution des aides Oxygène et Relance et le soutien des auto entrepreneurs à travers l’offre Intelaka », a-t-il poursuivi.

Il a aussi fait savoir que l’année 2021 s’annonce comme une année de ‘’début de reprise, porteuse de beaucoup d’espoirs, du fait d’une campagne de vaccination très bien organisée, une bonne campagne agricole et un début de reprise de l’ensemble des activités économiques, notamment le tourisme par le biais du tourisme interne’’.

Le directeur général du Centre régional d’investissement (CRI) de Fès-Meknès, Yassine Tazi, a souligné, quant à lui, que la relance économique au niveau de la région Fès-Meknès a été initiée et se fera de manière progressive, à travers toutes les mesures de soutien adoptées aux niveaux régional et national », notant qu’une somme de cinq milliards de DH d’investissement a été projeté en 2020 et près de 12.000 emplois.

Climat des affaires

M. Tazi a aussi énuméré les atouts de la région, dont un capital humain qualifié aux différents métiers, l’existence de cinq universités formant plus de 160.000 étudiants par an, de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC), qui offre plus de 2.900 places pédagogiques hautement qualifiées prévues pour la rentrée 2022-23, de 266 établissements de formation professionnelle, d’une capacité d’accueil annuelle de 75.000 places avec 236 spécialités et métiers, outre les écoles d’ingénierie spécialisées, telles l’ENSA, l’École Supérieure d’Ingénierie Automobile et Aéronautique (ESI2A) ainsi que l’école d’ingénieurs du groupe INSA à l’Université UEMF.

Il a également fait part d’autres mesures visant l’amélioration du climat des affaires, entre autres, la dématérialisation des procédures administratives, le développement de la plateforme pour accueillir les investissements productifs, le cadre incitatif attrayant via l’adoption de mesures de soutien à l’investissement et la dynamique d’investissement boostée par l’installation de grands groupes internationaux, tels Alstom, Yazaki, Yura et Delphi.

Cette tournée (19 mai au 8 juillet prochain) comporte 10 escales, à travers le Royaume, à savoir Fès, Rabat, Marrakech, Casablanca, Tanger, Laâyoune, Dakhla, Agadir, Oujda et Nador.

Elle connaitra la participation de nombreux acteurs publics et privés, dont des départements ministériels, la Caisse Centrale de Garantie (CCG), Maroc PME, l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), les Centres régionaux d’investissement (CRI), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ainsi que des fédérations et associations professionnelles.

Selon la BCP, cette initiative s’inscrit dans le cadre des initiatives mises en place par l’État, notamment à travers le lancement du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, la promotion de la banque de projets, ainsi que les mesures et programmes visant la décarbonisation industrielle et la promotion de l’Innovation.